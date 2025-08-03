Метеорологическое «проклятье»: все дожди августа обрушатся на Москву за 24 часа

В Москве за сутки выпадет месячная норма дождей. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода на следующей неделе не будет спокойной и жителей Центральной России ждут «сюрпризы». В понедельник, 4 августа, из-за ненастного влияния циклонической депрессии, которая обрушила ливни на юг России, показания барометров в столице начнут падать.

«Пик аномальных ливней придется на вечер — только с 15 до 21 часа на центр Москвы обрушится 36 мм осадков!» — предупредил метеоролог.

Он добавил, что сильные ливни задержатся в городе до вторника. Ожидается выпадение еще 44 мм осадков. Если прогнозы подтвердятся, в Москве с 15:00 4 августа до 15:00 5 августа выдает до 80 мм, а это климатическая норма дождей за весь август (79 мм).

Тишковец отметил, что в среду в городе распогодится, так как инициатива перейдет к гребню антициклона. Однако в четверг, 7 августа, из-за влияния холодной фронтальной системы дожди возобновятся. В последний рабочий день тоже возможны небольшие осадки, зато на следующих выходных метеорологическое «проклятье» будет снято. Воздух прогреется до +25°C, дождей не ожидается.

До этого на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

Ранее в Краснодарском крае смерч поднял в воздух катамаран.