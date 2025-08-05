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В Москве произошло ДТП с участием скорой помощи

Скорая помощь и грузовик столкнулись в центре Москвы
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Кадр видео: Telegram-канал «BAZA»

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В результате столкновения машина скорой помощи перевернулась на бок.

Инцидент произошел на пересечении Яузской и Николоямской улиц. Информация о наличии пострадавших и их состоянии в настоящее время уточняется.

Накануне в Москве на Люблинской улице столкнулись несколько машин. В результате аварии в районе ДТП было перекрыто движение транспорта.

31 июля в Мурино Ленинградской области мужчина угнал машину скорой помощи и стал виновником ДТП. Угонщик, управляя похищенным транспортом, оставил его зажатым между двумя припаркованными автомобилями, частично наехав на бордюр и повредив при этом соседнюю машину. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в угоне 23-летнего уроженца Комсомольска-на-Амуре.

Ранее на Калужском шоссе в жестком ДТП со скорой помощью пострадали люди.

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