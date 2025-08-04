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Массовое ДТП парализовало движение в Москве

На юго-востоке Москвы перекрыли движение из-за массового ДТП
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на Люблинской улице столкнулись несколько машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Люблинской ул. (в районе д.5) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате автомобильной аварии движение транспорта в районе ДТП перекрыто. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве машина перевернулась на проезжей части. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что после кульбита автомобиль приземлился на крышу. Возле дороги также стоит черная машина, которая в момент столкновения вылетела с проезжей части. На фотографии также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее кульбит автомобиля с москвичом в салоне попал на видео.

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