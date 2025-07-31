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Видео: в Ленобласти мужчина угнал авто скорой помощи и попал на нем в ДТП

В Ленобласти на видео сняли, как угонщик попал в ДТП на машине медиков
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В городе Мурино Ленинградской области мужчина угнал автомобиль скорой помощи и попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Спецмашину парень угнал прямо с подстанции медучреждения. Удалось это, потому что водитель покинул транспорт, но оставил внутри ключ зажигания. <…> Внезапной удачей угонщик наслаждался недолго. Машину нашли неудачно припаркованной на соседней улице», — говорится в сообщении.

По информации канала, нарушитель оставил транспорт экстренных служб между двух припаркованных автомобилей и заехал на бордюр, поцарапав при этом чужую машину.

Также сообщается, что внутри медицинского автомобиля все осталось в целости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в угоне 23-летнего уроженца Комсомольска-на-Амуре.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге водитель блокировал дорогу автомобилю скорой помощи, перевозившему человека в тяжелом состоянии.

Ранее в Екатеринбурге Lexus разорвало на части в момент жесткого ДТП.

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