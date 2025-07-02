На Калужском шоссе в жестком ДТП со скорой помощью пострадали люди

На Калужском шоссе три человека пострадали в жестком ДТП со скорой помощью

На Калужском шоссе в ДТП со скорой помощью пострадали три человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на Калужском шоссе в районе дома 2 водитель автомобиля Lexus совершил столкновение с автомобилем Mercedes. В результате дорожной аварии три человека, находящиеся в Mercedes, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в публикации.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства ДТП.

До этого в Москве водитель на Mercedes попал в ДТП из-за плохого самочувствия. Водителю стало плохо в момент движения, из-за чего он съехал в кювет, снес дерево и врезался в забор площадки. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что разбитый черный автомобиль стоит недалеко от проезжей части. Пострадавшего водителя госпитализировали.

Ранее в Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео.