Москвичам рассказали, сколько продлится сильный дождь и туман

МЧС предупредило о сильном дожде и тумане в Москве до утра 5 августа

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и тумане с видимостью 200-700 м до утра вторника, 5 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении отмечается, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, с 00:00 до 9:00 мск 5 августа в столице ожидается сильный дождь.

В МЧС порекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров на дороге.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на центр Москвы 4 августа обрушится 53 литра дождевой воды на квадратный метр.

По подсчетам, таким образом на центр города выльется 3,5 млрд литров воды.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова подтверждала, что в столице на этой неделе ожидаются дожди и комфортная температура. По ее словам, столбик термометра опустится до комфортных +20... +25°C, в ночное время — до +10... +15°C.

Она добавила, что только в воскресенье будет преимущественно без осадков. Потом опять пойдут небольшие дожди.

Ранее московских водителей предупредили о сильном дожде.