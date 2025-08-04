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Около 3,5 млрд литров воды выльется на центр Москвы

Синоптик Тишковец: в центре Москвы выпадет 53 литра дождевой воды на 1 кв. м
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

На центр Москвы 4 августа обрушится 53 литра дождевой воды на квадратный метр. Об этом агентству новостей «Москва» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На центр Москвы за сегодня может обрушиться 53 литра дождевой воды на 1 кв. м — высокая вероятность подтоплений в низинных формах рельефа», — сказал он.

По подсчетам, таким образом на центр города выльется 3,5 млрд литров воды.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова подтверждала, что в столице на этой неделе ожидаются дожди и комфортная температура. По ее словам, столбик термометра опустится до комфортных +20... +25°C, в ночное время — до +10... +15°C.

Она добавила, что только в воскресенье будет преимущественно без осадков. Потом опять пойдут небольшие дожди.

Ранее московских водителей предупредили о сильном дожде.

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