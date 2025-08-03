Москвичей предупредили о дождях и похолодании с начала недели

Гидрометцентр предупредил о начале дождей в Москве с понедельника

С понедельника, 5 августа, в столичном регионе ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным экспертов, атмосферные условия изменит южный циклон, который принесет с собой осадки и понижение температуры.

Синоптики уточнили, что днем в понедельник циклон затянет небо плотной облачностью. В большинстве районов пройдут дожди, местами ливневого характера. Из-за отсутствия солнца и обильных осадков дневная температура не поднимется выше +23…+25 °C.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова подтверждала, что в столице на следующей неделе ожидаются дожди и комфортная температура. По ее словам, столбик термометра опустится до комфортных +20... +25°C, в ночное время — до +10... +15°C.

Она добавила, что только в воскресенье будет преимущественно без осадков. Потом опять пойдут небольшие дожди.

Ранее появилось видео с циклоном, спровоцировавшим грозу в Москве.