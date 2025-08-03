На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о дождях и похолодании с начала недели

Гидрометцентр предупредил о начале дождей в Москве с понедельника
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

С понедельника, 5 августа, в столичном регионе ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным экспертов, атмосферные условия изменит южный циклон, который принесет с собой осадки и понижение температуры.

Синоптики уточнили, что днем в понедельник циклон затянет небо плотной облачностью. В большинстве районов пройдут дожди, местами ливневого характера. Из-за отсутствия солнца и обильных осадков дневная температура не поднимется выше +23…+25 °C.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова подтверждала, что в столице на следующей неделе ожидаются дожди и комфортная температура. По ее словам, столбик термометра опустится до комфортных +20... +25°C, в ночное время — до +10... +15°C.

Она добавила, что только в воскресенье будет преимущественно без осадков. Потом опять пойдут небольшие дожди.

Ранее появилось видео с циклоном, спровоцировавшим грозу в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами