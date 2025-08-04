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Китаец, который в детстве сфотографировался с Путиным, обратился к нему

Китаец, которого Путин поцеловал в лоб в 2000 году, пригласил его в КНР
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SCMP composite/Baidu

Житель Китайской Народной Республики (КНР) Пэн Пай, которого президент России Владимир Путин поцеловал в лоб во время посещения КНР в 2000 году, обратился к политику в ходе интервью RT.

Мальчику с фотографии сегодня уже 36 лет, он работает инженером в крупной строительной компании. По словам китайца, встреча с главой РФ вдохновила его на изучение русской культуре, а также на прохождение аспирантуры в Москве.

Во время беседы Пай выразил надежду, что Путин снова навестит Китай, и ему удастся с ним встретиться.

«Очень надеюсь, что Вы снова приедете в Китай и я встречусь с Вами!» — сказал он.

До этого газета South China Morning Post писала, что во время того визита российский лидер пообщался с тогда еще 12-летним мальчиком и его отцом, создав трогательный момент, который запечатлели фотографы. В 2007 году он получил стипендию президента РФ и поступил в один из ведущих московских вузов, где изучал мостостроение и тоннелестроение.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием приедет в Китай.

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