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Украинских подростков начнут готовить к национальному сопротивлению

На Украине начнут обучать национальному сопротивлению граждан с 14 лет
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Evgeniy Maloletka/AP

Граждан Украины с 14 лет будут обучать национальному сопротивлению. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника отдела политики нацсопротивления министерства обороны страны Игорь Хорта, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно новым подходам, обучение будет осуществляться через участие в военно-патриотических играх таких, как «Сокол», «Джура», а также изучение обновленного предмета «Защита Украины», который уже внедряется в школах и профтехобразовании.

Помимо этого, будет отменена базовая общевойсковая подготовка в вузах, ее заменят «Основы национального сопротивления», но без присвоения военной специальности.

4 августа сообщалось, что на Украине растет сопротивление силовой мобилизации, а также ужесточается критика в адрес военного командования и власти.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна увеличивает число молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которую можно отправить на фронт. По его словам, премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава минобороны страны Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам «18-24».

Ранее в Раде заявили о потерянном Украиной поколении.

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