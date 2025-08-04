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Осужденный за убийство отца Легойды предпринял попытку суицида

«112»: осужденный за убийство отца Легойды Щербаков предпринял попытку суицида
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СК России

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство отца православного журналиста Владимира Легойды Адам Щербаков предпринял попытку суицида. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в результате попытки самоубийства у 26-летнего мужчины наступила клиническая смерть. Тем не менее, врачам удалось восстановить жизненные показатели Щербакова, в настоящий момент его состояние оценивается как критическое, осужденный пребывает в коме.

Подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в Подмосковье 29 декабря 2023 года. Как оказалось, обвиняемый — неоднократно судимый мужчина из Брянска, который вышел из колонии по контракту, но сбежал с фронта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

18 декабря суд приговорил Щербакова к пожизненному сроку. Кроме убийства, Адама Щербакова обвиняли также в использовании заведомо подложного документа, разбое и неправомерном завладении автомобилем — по всем статьям Щербаков был признан виновным.

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