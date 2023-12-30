Рецидивист, штурмовик, дезертир. Что известно об убийце отца Владимира Легойды Подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали мужчину, который накануне днем жестоко убил бывшего офицера МВД СССР Романа Легойду — отца пресс-секретаря РПЦ. Как оказалось, обвиняемый в убийстве — неоднократно судимый мужчина из Брянска, который вышел из колонии по контракту, но сбежал с фронта. Своими рассказами про СВО он вошел в доверие к пенсионеру и зарезал его ради денег. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Просто сказал: «Давай деньги»

В Московской области задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 90-летнего Романа Легойды — отца журналиста Владимира Легойды, главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси. О задержании сообщил Следственный комитет в Telegram.

«Подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ «Мещерино-Чурилково», — передал СК. Во время обыска часть украденных денег нашли в съемной квартире задержанного.

Его уже обвинили в убийстве, использовании фальшивых документов и разбое (п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 327 и ч. 4 ст. 162 УК). На допросе обвиняемый рассказал, что попросил убитого подвезти его до магазина, а по пути начал угрожать ножом и требовать денег.

«Остановил его на полдороге, показал ему нож. Я ничего не делал, я просто ему сказал: «Давай деньги». Потом мы начали бороться. Он пытался вырвать у меня нож. И все. Я убил», — сказал мужчина.

На теле убитого нашли 18 колото-резаных ран. Труп убийца скинул в овраг у дороги в черте подмосковного города Видное. Тело первым обнаружил прохожий, который вышел погулять с собакой.

Убитый Легойда родом из деревни Винницкой области УССР. В советское время жил с семьей в Казахской ССР и работал в системе МВД. Сын Владимир называл его «офицером МВД». В 1990-е Легойда-старший переехал в Россию.

Что известно об убийце

Обвиняемого зовут Адам Щербаков, он из Брянска, имеет несколько судимостей, выяснил Telegram-канал Baza. В 2015 году был осужден по статьям «Покушение на убийство» и «Кража». В 2018 году получил 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за то, что напал на несовершеннолетнюю, избил ее арматурой и отобрал сумку.

В колонии Брянской области Щербакова завербовали в штурмовой отряд Минобороны «Шторм Z», передает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Мужчина пробыл штурмовиком несколько месяцев, а потом сбежал. Он находился в розыске.

Легойду Щербаков встретил 29 декабря в подмосковном магазине, когда искал денег и еду. В этот день пенсионер погулял со своим внуком, затем вернулся домой и сказал родным, что съездит в магазин за хлебом. С собой он взял большую сумму денег, чтобы купить подарки близким на Новый год. Около 12 утра Легойда уехал и пропал, его тело нашли на обочине дороги между поселками в четыре часа дня.

Ранее Легойда и Щербаков уже были знакомы, сообщили «Ленте.ру» источники, близкие к семье покойного. Они несколько раз общались на тему украинского конфликта, дезертир рассказывал пенсионеру о своих подвигах на СВО и так втерся ему в доверие. Поэтому Легойда согласился его подвезти и посадил к себе в машину.

Что известно о Шторме Z

Минобороны начало рассказывать о «штурмовых отрядах» «Шторм» с января. Ведомство уточняло, что они предназначены «для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ». Источник 76.ru говорил, что основа отрядов набирается из осужденных. На фронте они якобы обязаны находиться до конца военной операции: контракты добровольцы заключают на полгода, но документ включает пункт, что бывший заключенный обязан подписать новый контракт с Минобороны.

Есть версия, что буква Z в названии «Шторм Z» значит «зэки». Однако военкор Юрий Котенок подчеркивал, что Z — «это уж точно не «зэки». «Эти отряды формируются комбинированным способом, их собирают из разных категорий военнослужащих — и мобилизованные, и добровольцы, и разные рода войск», — говорил он.

Щербаков не первый, кто сбежал из «Шторма» — весной оттуда дезертировали 39 бывших осужденных, сообщало ростовское издание 161.ru со ссылкой на источники.

В зоне СВО «Шторм» воюет на разных направлениях, в том числе под Бахмутом и Авдеевкой. Именно бойцы «Шторма Z» взломали украинскую оборону Авдеевки, сообщил в конце октября военкор Александр Сладков.

«По моим данным, отличились зэки. <...> «Зэтовцы» проломили оборону ВСУ», — рассказал он.