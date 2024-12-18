Убийцу отца Легойды приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу отца журналиста, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

«Собранные следователем Подмосковного СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего мужчины, признанного виновным в убийстве 90-летнего пенсионера <...> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — указано в решении суда.

Кроме убийства, Адама Щербакова обвиняли также в использовании заведомо подложного документа, разбое и неправомерном завладении автомобилем — по всем статьям Щербаков был признан виновным.

Подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в Подмосковье 29 декабря 2023 года. Как оказалось, обвиняемый — неоднократно судимый мужчина из Брянска, который вышел из колонии по контракту, но сбежал с фронта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Следком расследует попытки покушений на должностных лиц в Крыму и Севастополе.