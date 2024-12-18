Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Убийцу отца Легойды приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу отца журналиста Легойды

Суд приговорил к пожизненному сроку убийцу отца журналиста, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

«Собранные следователем Подмосковного СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего мужчины, признанного виновным в убийстве 90-летнего пенсионера <...> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — указано в решении суда.

Кроме убийства, Адама Щербакова обвиняли также в использовании заведомо подложного документа, разбое и неправомерном завладении автомобилем — по всем статьям Щербаков был признан виновным.

Подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в Подмосковье 29 декабря 2023 года. Как оказалось, обвиняемый — неоднократно судимый мужчина из Брянска, который вышел из колонии по контракту, но сбежал с фронта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Следком расследует попытки покушений на должностных лиц в Крыму и Севастополе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами