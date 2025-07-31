Стала известна мотивация исполнителей теракта в «Крокусе»

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске совершили его не из-за религиозного фанатизма, а ради денег под воздействием кураторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В публикации отмечается, что к такому выводу пришли эксперты, которые ознакомились с показаниями террористов.

В материалах подчеркивается, что в действиях Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидокрами Рачабализода не усматриваются признаки истинного религиозного фанатизма, который присущ радикальным исламистам.

Во время теракта нападавшие «явно принимали меры самосохранения и действовали с целью получения обещанного вознаграждения», говорится в документах.

До этого адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 115 потерпевших, заявил, что защита потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске будет просить в суде самого жесткого и сурового наказания для всех непосредственных исполнителей преступления и для их пособников.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее фигуранта дела «Крокуса», вооружившего исполнителей, объявили в розыск в Таджикистане.