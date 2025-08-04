Дело о теракте в «Крокусе» рассмотрят в закрытом режиме

Суд в закрытом режиме рассмотрит дело о теракте в «Крокус Сити Холле»

Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит материалы дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Суд определил дальнейшее рассмотрение провести в закрытом режиме», — говорится в сообщении.

Нападение вооруженной группы на концертный зал было совершено вечером 22 марта 2024 года перед началом выступления рок-группы «Пикник».

Несколько вооруженных террористов ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. По официальным данным, в результате теракта погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, пострадали 609 граждан. Сумма ущерба оценивается приблизительно в 6 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, исполнители атаки действовали не по религиозным мотивам, а за денежное вознаграждение и под влиянием кураторов.

Ранее стало известно, какую сумму получил один из исполнителей теракта в «Крокусе».