Стало известно, какую сумму получил один из исполнителей теракта в «Крокусе»

РИА: до теракта в «Крокусе» один из его исполнителей получил почти 2 млн руб

За несколько месяцев до теракта в «Крокус Сити Холле» на банковский счет одного из исполнителей Шамсидина Фаридуни поступило 1, 916 млн рублей, из которых он успел потратить свыше 1,8 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Сообщается, что в период с 1 ноября 2023 года по 23 марта 2024 года на его счет приходили поступления от других фигурантов дела: Назримад Лутфуллои перевел 430 тыс. рублей, со счетов Далержона Мирзоева поступило 25,6 тыс. рублей, Медер Шарипов направил 374,8 тыс. рублей, а Якубджони Юсуфзоды — 216,5 тыс. рублей.

По данным агентства, Фаридуни израсходовал из всей суммы 1,855 млн рублей, из которых 567,7 тыс. рублей было снято наличными, 251 тыс. — расходы на товары и услуги. Еще 1,031 млн рублей преступник перевел на другой счет.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Согласно материалам дела, исполнители теракта совершили его не из-за религиозного фанатизма, а ради денег под воздействием кураторов.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» находились в РФ незаконно.