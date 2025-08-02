На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какую сумму получил один из исполнителей теракта в «Крокусе»

РИА: до теракта в «Крокусе» один из его исполнителей получил почти 2 млн руб
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

За несколько месяцев до теракта в «Крокус Сити Холле» на банковский счет одного из исполнителей Шамсидина Фаридуни поступило 1, 916 млн рублей, из которых он успел потратить свыше 1,8 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Сообщается, что в период с 1 ноября 2023 года по 23 марта 2024 года на его счет приходили поступления от других фигурантов дела: Назримад Лутфуллои перевел 430 тыс. рублей, со счетов Далержона Мирзоева поступило 25,6 тыс. рублей, Медер Шарипов направил 374,8 тыс. рублей, а Якубджони Юсуфзоды — 216,5 тыс. рублей.

По данным агентства, Фаридуни израсходовал из всей суммы 1,855 млн рублей, из которых 567,7 тыс. рублей было снято наличными, 251 тыс. — расходы на товары и услуги. Еще 1,031 млн рублей преступник перевел на другой счет.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Согласно материалам дела, исполнители теракта совершили его не из-за религиозного фанатизма, а ради денег под воздействием кураторов.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» находились в РФ незаконно.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами