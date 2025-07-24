На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минюст внес в перечень нежелательных НПО «Институт Андрея Сахарова»

Минюст РФ внес две НПО, связанные с Институтом Сахарова, в список нежелательных
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ включило «Институт Андрея Сахарова» (L'Institut Sakharov) в перечень нежелательных организаций на территории страны. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В обновленном списке организация значится под номером 964. Кроме того, в список нежелательных также попало гражданское сетевое движение «Мир. Прогресс. Права человека», инициативная группа которого работала над «Институтом Андрея Сахарова».

В 2023 году Генеральная прокуратура России признала неправительственную организацию «Фонд Андрея Сахарова» нежелательной на территории России.

Минюст потребовал в судебном порядке ликвидировать Сахаровский центр из-за «систематических грубых и неустранимых нарушений закона». Мосгорсуд удовлетворил этот иск. Представители общественной организации настаивали на отклонении иска, а также назвали претензии Минюста «безжалостным формализмом». Ранее у центра отобрали все помещения на Земляном валу в Москве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минюст внес в перечень нежелательных НПО из Литвы и ФРГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами