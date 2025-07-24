Минюст внес в перечень нежелательных НПО «Институт Андрея Сахарова»

Минюст РФ внес две НПО, связанные с Институтом Сахарова, в список нежелательных

Министерство юстиции РФ включило «Институт Андрея Сахарова» (L'Institut Sakharov) в перечень нежелательных организаций на территории страны. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В обновленном списке организация значится под номером 964. Кроме того, в список нежелательных также попало гражданское сетевое движение «Мир. Прогресс. Права человека», инициативная группа которого работала над «Институтом Андрея Сахарова».

В 2023 году Генеральная прокуратура России признала неправительственную организацию «Фонд Андрея Сахарова» нежелательной на территории России.

Минюст потребовал в судебном порядке ликвидировать Сахаровский центр из-за «систематических грубых и неустранимых нарушений закона». Мосгорсуд удовлетворил этот иск. Представители общественной организации настаивали на отклонении иска, а также назвали претензии Минюста «безжалостным формализмом». Ранее у центра отобрали все помещения на Земляном валу в Москве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минюст внес в перечень нежелательных НПО из Литвы и ФРГ.