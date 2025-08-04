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В Москве река окрасилась в фисташковый цвет

В Москве река Яуза внезапно окрасилась в фисташковый цвет
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Telegram-канал Baza

На востоке Москвы река Яуза неожиданно окрасилась в фисташковый цвет. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным издания, странный оттенок воды был замечен жителями 4 августа. На опубликованном видео можно заметить, что в реку в районе Электрозавода течет жидкость бело-зеленого цвета. На видео можно заметить, что пятно воды постепенно распространяется. Причина смены оттенка реки в данном районе устанавливаются.

До этого Дептранс в своем Telegram-канале писал, что в Москве водителей предупредили о ливне с грозой 4 августа. Также водителей призвали не отвлекаться на смартфон и не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Ранее стало известно, почему из кранов в российском городе потекла коричневая вода.

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