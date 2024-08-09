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Стало известно, почему из кранов в российском городе потекла коричневая вода

Mash SIberia: в Бердске из кранов несколько недель течет ржавая вода

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Shutterstock

У жителей Бердска Новосибирской области из кранов течет ржавая вода. Об этом сообщил Telegram-канал Mash SIberia.

«Ржавые ванны уже несколько недель принимают в Бердске и Искитимском районе», — говорится в публикации.

По информации Mash Siberia, такая ситуация сложилась в результате поломки на насосной станции №1. Сообщалось, что рыжая вода полилась в поселках Зональный и Агролес, а также на улицах Сибирской, Калинина и в центре Бердска.

Глава города Роман Бурдин подтвердил, что воду ненадлежащего качества местным жителям подают уже на протяжении нескольких недель. В администрации заверили, что проблема может быть решена к понедельнику, 12 августа.

Другой случай произошел в Донецке. Сообщалось, что город оказался без подачи воды после прорыва на трубопроводе «Дон — Донбасс». Прорыв произошел в Ростовской области в районе хутора Едуш, недалеко от местного кирпичного завода. Некто перекрыл задвижку и отломал штурвал, затем произошел гидроудар, в результате которого трубу разорвало в самом уязвимом месте. О прорыве на насосной станции узнали, когда системы сначала показали резкое поднятие давления, а затем — падение.

Ранее на газовой насосной станции в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв.

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