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В Москве затопило МКАД

Появилось видео затопленной из-за ливня МКАД в Москве
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В столице во время ливня частично затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Отмечается, что МКАД подтоплен в районе 16 километра. Судя по видео, машины на этом участке едут медленно, движение затруднено.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова подтверждала, что в столице на этой неделе ожидаются дожди и комфортная температура. По ее словам, столбик термометра опустится до комфортных +20... +25°C, в ночное время — до +10... +15°C.

Она добавила, что только в воскресенье будет преимущественно без осадков. Потом опять пойдут небольшие дожди.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что пик ливней в Москве придется на вечер 4 августа: в центре города во второй половине дня ожидается выпадение 36 мм осадков.

Ранее московских водителей предупредили о сильном дожде.

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