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Изменение климата в ближайшие годы приведет к 40-градусной жаре в Москве

Синоптик Шувалов: меняющийся климат прогреет воздух в Москве до +40 градусов
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Максим Блинов/РИА Новости

Глобальное потепление приводит к постепенному изменению климата, что уже сегодня могут наблюдать жители России. С этим связаны рекордные повышения температуры воздуха в центральной части страны, а также залповые ливни. Такая тенденция сохранится, в ближайшие 40 лет воздух в столице и области может прогреться и до +40 градусов, предупредил в беседе с 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, если усреднить погодные показатели за последние 10 лет, то можно отметить учащение «волн тепла» и сильных осадков – примерно на 15-18%. При этом точные долгосрочные прогнозы не делаются – к примеру, из-за изменчивости и влияния ряда факторов нельзя точно предсказать погоду на лето 2026 года. Однако можно утверждать, в целом общее повышение температуры воздуха не остановится, объяснил синоптик.

«Лет через сорок в Москве может быть и +40, но сделать точный прогноз на ближайший год пока невозможно», — пояснил он.

На этом фоне также зимы будут становиться короче. Так, согласно усреднённым показателям за последние 10-30 лет в Москве средние температуры уже повысились на 3 градуса и вместо −9 составляют уже −6 градусов.

«Это говорит о том, что зимний период сокращается, лето удлиняется, а промежуточные периоды тоже сокращаются», — отметил Шувалов.

Причиной формирования нового климата является антропогенное воздействие, в первую очередь – рост выбросов парниковых газов. Они задерживают инфракрасное излучение с поверхности Земли в атмосфере, на фоне чего начинает расти её температура, объяснил специалист. Проще говоря, Солнце нагревает планету, а тепло в итоге поднимается в атмосферу, откуда его не выпускают парниковые газы, на фоне чего Земля нагревается сильнее, а остывает медленнее.

В разных точках планеты климат меняется с разными темпами. Так, например, к примеру, в северных широтах отмечается рост температуры в 2-2,5 раза быстрее, чем на юге, заключил Шувалов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тропические ливни пришли в Москву впервые из-за изменения климата. Так, в один из дней за час выпало 60 миллиметров осадков, что считается настоящим тропическим ливнем и не характерно для этих широт. При этом никаких циклонов в Москве не наблюдалось, то есть не было очевидных индикаторов для прошедших в Москве осадков, уточнил синоптик.

Ранее китайские учёные предупредили о переломе климата из-за перегрева океанов.

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