На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пермском крае загорелся многоквартирный дом

Пожар произошел в жилом доме в поселке Шадейка в Пермском крае
true
true
true

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в поселке Шадейка, расположенном в Кунгурском округе Пермского края. Об этом сообщил Telegram-канал «Большая Пермь | Ura.ru».

В материале отмечается, что здание находится на улице Заречной.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Предварительно, в тот момент в помещении находились две женщины.

«Пока нет информации об их состоянии», — подчеркнули журналисты.

В материале говорится, что пламя перекинулось на кровлю и распространилось по всей ее площади. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб.

1 августа в 10-этажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве произошло возгорание в квартире, в которой находились двое детей. Помещение находится на предпоследнем этаже, при этом пламя быстро распространилось по комнатам, так как в квартире было много мусора.

Позже в столичном управлении МЧС РФ рассказали, что площадь пожара составила пять квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли детей из охваченной огнем квартиры и одного человека с верхнего этажа. После этого специалисты ликвидировали возгорание.

Ранее в Самарской области загорелись шесть частных жилых домов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами