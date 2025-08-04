В Пермском крае загорелся многоквартирный дом

Пожар произошел в жилом доме в поселке Шадейка в Пермском крае

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в поселке Шадейка, расположенном в Кунгурском округе Пермского края. Об этом сообщил Telegram-канал «Большая Пермь | Ura.ru».

В материале отмечается, что здание находится на улице Заречной.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Предварительно, в тот момент в помещении находились две женщины.

«Пока нет информации об их состоянии», — подчеркнули журналисты.

В материале говорится, что пламя перекинулось на кровлю и распространилось по всей ее площади. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб.

1 августа в 10-этажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве произошло возгорание в квартире, в которой находились двое детей. Помещение находится на предпоследнем этаже, при этом пламя быстро распространилось по комнатам, так как в квартире было много мусора.

Позже в столичном управлении МЧС РФ рассказали, что площадь пожара составила пять квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли детей из охваченной огнем квартиры и одного человека с верхнего этажа. После этого специалисты ликвидировали возгорание.

Ранее в Самарской области загорелись шесть частных жилых домов.