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Попавших в ДТП в Ленобласти паломников заберет резервный автобус

Низова: попавших в ДТП в Ленобласти паломников заберет резервный автобус
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Резервный автобус заберет паломников, попавших в ДТП с участием поезда и автобуса в Ленинградской области. Об этом ТАСС заявила глава Тутаевского муниципального округа Ярославской области Ольга Низова.п

Уточняется, что поездку организовывала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния совместно с одной из транспортных компаний. В настоящий момент всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«Пассажиры с легкими травмами размещены в гостинице, те, кому требуется лечение, находятся в медицинских учреждениях», — сказала она.

В Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками, выехавший на переезд. В результате ДТП пострадали 16 человек, один погиб. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП погибла 68-летняя женщина. В полиции уточнили, что авария произошла на 254-м километре Мурманского шоссе в 6:21 утра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Ранее валуны упали на проезжающие машины в Приморье.

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