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Валуны упали на проезжающие машины в Приморье

В Приморье валуны скатились со скалы на проезжающие машины

Большие камни скатились со скалы на проезжающие машины в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его информации, инцидент произошел на перевале «Серебряный», между Партизанском и поселком Шкотово.

В результате падения валунов были повреждены два автомобиля и перекрыта дорога. Никто не пострадал.

В настоящее время на место инцидента направляется специальная техника, чтобы убрать завал и открыть дорогу для проезда, добавил канал.

2 мая сообщалось, что в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Министерство ГО и ЧС региона отметило, что краевые пожарные эвакуировали пятерых пассажиров микроавтобуса, который застрял между переливами неподалеку от села Скворцово.

Ранее в Англии на полтора месяца перекрыли дорогу из-за спаривающихся лягушек.

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