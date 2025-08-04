В украинском Львове загорелась гостиница «Власта»

«Общественное»: во Львове из-за пожара эвакуируют людей из гостинцы «Власта»

В украинском Львове произошел пожар в гостинице «Власта». Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на региональную госслужбу по ЧС.

По данным ведомства, возгорание началось на девятом этаже здания. Спасатели уже вывели на улицу 15 человек.

Отмечается, что в здании остаются люди, эвакуация продолжается.

В госслужбе по ЧС Львовской области не назвали причины возгорания.

До этого Госслужба Украины по ЧС сообщала, что в Одессе после взрывов начались сильные пожары.

В ночь на 4 августа в Одессе на юге Украины опять прозвучали взрывы. Режим воздушной тревоги распространялся на Киевскую, Житомирскую, Николаевскую, Сумскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую и Черниговскую области. В одесских пабликах уточняли, что в городе произошли две серии взрывов.

Ранее сотрудники МЧС спасли несколько человек при пожаре в Московской области.