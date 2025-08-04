Жители Одессы сообщили о пожаре в порту после прилета

В Одессе произошли две серии взрывов, порт загорелся после прилета

В Одессе на юге Украины опять прозвучали взрывы. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Одесской области действует режим воздушной тревоги. Он также распространяется на Киевскую, Житомирскую, Николаевскую, Сумскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую и Черниговскую области.

В одесских пабликах уточняют, что в городе произошли две серии взрывов. После прилетов в порту начался пожар.

Прошлой ночью взрывы раздались в украинской столице. Они тоже произошли на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео массированного удара ВС РФ по объектам в Киеве.