Блогеры, снявшие ролик на фоне пожара в Сочи, отделались административкой

Блогеру грозит штраф до 30 тыс. рублей за видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи

Блогеры, снявшие тикток на фоне возгорания в Сочи, принесли свои извинения на камеру. Об этом говорится в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Как сообщили ГУ МВД России по Краснодарскому краю, всего были задержаны трое ребят: две девушки и парень. В отношении одной из девушек составлен административный протокол за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС). Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей. Сообщается, что авторы видео приехали в Сочи из Нижнего Тагила для трудоустройства.

3 августа в сети появилось видео с тиктокерами, которые снялись на фоне пожара в Адлере. В кадре 21-летняя Даша и 19-летняя Карина перед заревом огня улыбаются и подпевают под трэк MiyaGi «Малиновый рассвет». На заднем плане также стоит полураздетый парень, который, глядя в камеру, улыбается.

Пожар на нефтебазе в Сочи произошел 3 августа в результате атаки беспилотников. Мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале уточнил, что загорелся резервуар с топливом. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее жители Сочи сообщили об атаке беспилотников на город.