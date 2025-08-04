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В Волгоградской области восстановили движение поездов после падения БПЛА

В Волгоградской области поезда возобновили движение после задержки из-за БПЛА
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Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области восстановили движение поездов, задержанных из-за падения обломков дронов на станции Арчеда в городе Фролово. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

«Все поезда, задержанные сегодня из-за падения обломков БПЛА на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области, следуют по своим маршрутам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были задержаны поезда Алексиково — Арчеда, АдлерКиров, МоскваВолгоград и Волгоград — Санкт-Петербург. Максимальное время задержки достигло пяти часов. В РЖД добавили, что пассажиров, которым пришлось ждать больше четырех часов, обеспечат питанием.

До этого сообщалось об отмене четырех поездов из-за ЧП с дронами.

В ночь на 4 августа объекты энергетики и транспорта Волгоградской области атаковали украинские беспилотники. Нападение отразили средства противовоздушной обороны. В результате никто не пострадал. В Иловлинском районе поврежден высоковольтный провод — энергетики восстанавливают электроснабжение. Во Фролово ликвидируют локальные возгорания и последствия падения обломков.

Ранее сообщалось, что в российском регионе взорвавшийся БПЛА ранил мужчину.

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