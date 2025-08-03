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На парковке в поселке под Белгородом взорвался БПЛА, ранен мужчина

Гладков: в поселке Ракитное сдетонировал беспилотник, пострадал мужчина
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Inna Varenytsia/Reuters

В поселке Ракитное Белгородской области украинский дрон взорвался на парковке коммерческого объекта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, при этом пострадал местный житель. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, но смог сам обратиться к медикам. Врачи оказали ему помощь, мужчина продолжит лечиться амбулаторно.

Прошлой ночью два российских региона подверглись масштабной атаке украинских беспилотников. В Сочи люди на фоне взрывов и воя сирен прятались в подземных переходах и даже в прачечной. В Адлерском районе Сочи после налета обломки дрона упали на нефтебазе. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. куб. м. Кроме того, были разрушены гаражи. В Воронеже оказались повреждены многоквартирные дома и автомобили. В обоих городах пострадали люди. Всего над российской территорией сбили 93 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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