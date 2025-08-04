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В Воронежской области дома засыпало землей после сильного ливня

В Ямном Воронежской области сошел крупный сель, дома засыпало землей
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В Ямном в Воронежской области сошел крупный сель, несколько домов засыпало землей и песком. Об этом сообщает RT со ссылкой на очевидцев.

Местная жительница Елена, дом которой находится рядом с холмом на пути селевого потока, рассказала, что сейчас весь ее двор в песке, окна в песке на половину уровня.

«Вода и песок не попали внутрь дома, входную дверь заблокировало — пришлось выходить через запасной выход», — сказала она.

Собеседница RT добавила, что в населенном пункте в данный момент тяжелая техника. Из-за сильных дождей на холме размыта асфальтированная дорога.

3 августа в Краснодарском крае произошел сход селевых масс на проезжую часть трассы М-4 «Дон» в районе 1414 км в направлении Джубги.

Кроме того, в Краснодарском крае в результате наводнения обрушился деревянный пешеходный мост, соединявший два берега реки в селе.

Ранее в Краснодарском крае смерч поднял в воздух катамаран.

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