Наводнение оставило без моста село на Кубани

В Краснодарском крае в результате наводнения обрушился деревянный пешеходный мост, соединявший два берега реки в селе. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Вода сломила мост пополам. Его часть уплыла по течению.

Кроме того, стихия повредила еще один мост, на этот раз автомобильный. Сила течения была такова, что металлические перила сломались и ушли под воду.

В настоящее время МЧС переправляет местных жителей с одного берега на другой при помощи лодок.

В воскресенье, 3 августа, на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана незарегистрированная группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

Позднее сообщалось, что придворовые территории в Краснодарском крае освободились от воды.

Ранее в Краснодарском крае смерч поднял в воздух катамаран.