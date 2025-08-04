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Появилось видео с ликвидированными в Кабардино-Балкарии террористами

СК показал видео с тремя ликвидированными боевиками в Кабардино-Балкарии
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Следователи засняли на видео трех боевиков, которые открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии и были ликвидированы. Кадры опубликовало региональное управление Следственного комитета (СК) России.

На видео представлена работа сотрудников ведомства, после чего показаны трое террористов без признаков жизни и их оружие.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что трое боевиков были ликвидированы в ходе перестрелки в Кабардино-Балкарии, где они готовили нападение на силовиков. Они являлись участниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации.

Злоумышленников пытались задержать в селе Исламей Баксанского района КБР, но они «оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем».

1 августа сообщалось, что в республике Ингушетия правоохранители нашли в квартире 31-летнего имама оружие и боеприпасы.

Ранее в РФ задержали мужчину, собиравшегося подорвать гранату в общественном месте.

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