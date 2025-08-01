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СМИ: в Ингушетии в квартире у имама обнаружили оружие и боеприпасы

«Сапа Кавказ»: в квартире 31-летнего ингушского имама нашли пистолет и патроны
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Telegram-канал «Сапа Кавказ»

В Республике Ингушетия правоохранители нашли в квартире 31-летнего имама оружие и боеприпасы. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По данным журналистов, у Назира Д. из Малгобека обнаружили пистолет и патроны. Как пишет канал, в республиканское Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) поступила информация, что мужчина незаконно хранит боеприпасы и оружие, эти данные подтвердились, говорится в сообщении. В жилье имама якобы обнаружили пистолет Макарова и семь патронов.

«Экспертиза установила, что оружие было пригодно к выстрелам боевыми патронами. На его поверхности были отпечатки пальцев мужчины. Против него возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов, сейчас имам в изоляторе в Назрани», — говорится в посте.

Кроме того, по данным канала, Назир Д. якобы состоял в дружеских отношениях с имамами, в отношении которых два года назад возбудили дело о несообщении о преступлении.

Официальных комментариев на момент публикации нет.

Ранее в Дагестане опровергли информацию о съемке непристойных видео имамом.

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