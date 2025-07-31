В РФ задержали мужчину, собиравшегося подорвать гранату в общественном месте

Сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Белгородской области, причастного к террористической деятельности. Об этом пишет «БелПресса».

По данным следствия, в июле текущего года с мужчиной посредством мессенджера связался представитель «Исламского государства» (организация запрещена в России) и дал ему задание подорвать гранату Ф-1 в общественном месте. Белгородец согласился выполнить поручение, но не успел — его взяли под стражу.

В результате против жителя региона возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Речь идет об участии в деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана террористической.

«Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей», — отмечается в материале.

В публикации приводится комментарий Управления ФСБ РФ по Белгородской области, в котором говорится, что фигурант осознавал опасность, исходящую от «Исламского государства». При этом он был готов выполнять его задания.

Как пишет Telegram-канал «Жесть Белгород», правоохранители обнаружили в доме задержанного пригодную к применению гранату. В связи с этим против него было заведено еще одно уголовное дело — по статье о незаконном хранении взрывного устройства.

Ранее ФСБ РФ показала кадры задержания призывавшего к терактам нижегородца.