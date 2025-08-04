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ФСБ заявила об уничтожении группы боевиков в Кабардино-Балкарии

ФСБ: в ходе перестрелки в Кабардино-Балкарии ликвидированы трое боевиков
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Трое боевиков ликвидированы в ходе перестрелки в Кабардино-Балкарии, где они готовили нападение на силовиков. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «Интерфакс».

Ликвидированные, по данным ФСБ, являлись участниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации.

Их пытались задержать в селе Исламей Баксанского района КБР, но они «оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем».

Потерь среди личного состава силовиков нет. На месте боестолкновения обнаружены два автомата Калашникова, пистолет ПМ, большое количество боеприпасов, два самодельных взрывных устройства, изготовленных из гранат, а также средства связи.

В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям УК. Спецоперация по нейтрализации боевиков проводилась в ночь на 1 августа.

1 августа сообщалось, что в республике Ингушетия правоохранители нашли в квартире 31-летнего имама оружие и боеприпасы.

Ранее в РФ задержали мужчину, собиравшегося подорвать гранату в общественном месте.

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