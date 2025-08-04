На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Налоговая разблокировала счета композитора Антонова

РИА: ФНС разблокировала счета народного артиста Юрия Антонова
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала операции по счетам композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».

В июле стало известно, что ФНС приостановила операции по счетам композитора.

Отмечается, что в настоящее время действующие приостановления операций по счетам Антонова отсутствуют.

Согласно данным ФНС, Антонов является индивидуальным предпринимателем (ИП), основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Как ИП музыкант был зарегистрирован в июле 1997 года.

19 февраля Антонову исполнилось 80 лет. Свой день рождения народный артист России встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

В этот же день Антонов сообщил, что сократит гастрольную деятельность. Композитор объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом. На данный момент певец работает над восстановлением неизданных композиций. Артист понадеялся, что зрители еще услышат его старые не вышедшие песни.

Ранее артисту Юрию Антонову вызвали медиков из-за травмы ноги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами