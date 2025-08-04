Налоговая разблокировала счета композитора Антонова

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала операции по счетам композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».

В июле стало известно, что ФНС приостановила операции по счетам композитора.

Отмечается, что в настоящее время действующие приостановления операций по счетам Антонова отсутствуют.

Согласно данным ФНС, Антонов является индивидуальным предпринимателем (ИП), основная деятельность которого связана с исполнительским искусством. Как ИП музыкант был зарегистрирован в июле 1997 года.

19 февраля Антонову исполнилось 80 лет. Свой день рождения народный артист России встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

В этот же день Антонов сообщил, что сократит гастрольную деятельность. Композитор объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом. На данный момент певец работает над восстановлением неизданных композиций. Артист понадеялся, что зрители еще услышат его старые не вышедшие песни.

Ранее артисту Юрию Антонову вызвали медиков из-за травмы ноги.