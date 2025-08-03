80-летнему Юрию Антонову вызвали врачей: «У него случилась травма»

Поэт-песенник Владимир Ильичев, близкий друг артиста Юрия Антонова, сообщил «СтарХиту», что певец не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, вчера так получилось, что у него случилась травма, не смог он сегодня приехать. У него заболела нога. Он подвернул ее вчера неаккуратно», — заявил Ильичев.

По словам знакомого Антонова, певец получил травму, когда спускался по лестнице. Ему вызвали врачей. Ильичев понадеялся, что «все обойдется».

19 февраля Антонову исполнилось 80 лет. Свой день рождения народный артист России встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

В этот же день Антонов сообщил, что сократит гастрольную деятельность. Композитор объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом. На данный момент певец работает над восстановлением неизданных композиций. Артист понадеялся, что зрители еще услышат его старые не вышедшие песни.

В январе Антонов признавался, что чувствует себя в соответствии с возрастом, а не на 40 или 50 лет. Певец добавил, что со здоровьем у него также «не все сладко», но, по признанию артиста, ему приходится жить со своими проблемами.

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