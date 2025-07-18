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Налоговая заблокировала счета певца Юрия Антонова

PostNews: счета Юрия Антонова заблокировали
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Evguenii Matveev/Global Look Press

Налоговая служба заблокировала счета певца Юрия Антонова. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, Антонов не предоставил налоговой декларации по действующему ИП, связанному с «деятельностью в области исполнительских искусств». При этом за артистом не числятся ни задолженности, ни исполнительные производства.

Корреспонденты «Газеты.Ru» перепроверили данную информацию и не нашли подтверждений, что музыкант не предоставил налоговой декларации.

19 февраля Антонову исполнилось 80 лет. Свой день рождения народный артист России встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

В этот же день Антонов сообщил, что сократит гастрольную деятельность. Композитор объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом. На данный момент певец работает над восстановлением неизданных композиций. Артист понадеялся, что зрители еще услышат его старые не вышедшие песни.

В январе Антонов признался, что чувствует себя в соответствии с возрастом, а не на 40 или 50 лет. Певец добавил, что со здоровьем у него также «не всё сладко», но, по признанию артиста, ему приходится жить со своими проблемами.

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