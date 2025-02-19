Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Антонов сократит гастрольную деятельность

Певец Юрий Антонов сократит гастрольную деятельность из-за возраста
close
Maxim Burlak/Global Look Press

Народный артист России Юрий Антонов сообщил в беседе с ТАСС, что сократит гастрольную деятельность.

Антонов объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом. 19 февраля певцу исполнилось 80 лет. Свой день рождения исполнитель встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

«В моем возрасте ездить по городам нашей необъятной Родины — это ущерб своему здоровью», — рассказал артист.

Как уточнил Антонов, он продолжает работать в студии. Певец работает над восстановлением неизданных композиций. Артист понадеялся, что зрители еще услышат его старые не вышедшие песни.

В январе Антонов признался, что чувствует себя в соответствии с возрастом, а не на 40 или 50 лет. Певец добавил, что со здоровьем у него также «не все сладко», но, по признанию артиста, ему приходится жить со своими проблемами.

В августе Антонов рассказал, что хотел бы выступить с американской рок-группой Eagles. Исполнитель также добавил, что не выбирал бы для дуэта молодых артистов.

Ранее Шура назвал наглой ложью, что не желает петь с Лель и Лозой на одной сцене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами