Юрий Антонов сократит гастрольную деятельность

Народный артист России Юрий Антонов сообщил в беседе с ТАСС, что сократит гастрольную деятельность.

Антонов объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом. 19 февраля певцу исполнилось 80 лет. Свой день рождения исполнитель встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

«В моем возрасте ездить по городам нашей необъятной Родины — это ущерб своему здоровью», — рассказал артист.

Как уточнил Антонов, он продолжает работать в студии. Певец работает над восстановлением неизданных композиций. Артист понадеялся, что зрители еще услышат его старые не вышедшие песни.

В январе Антонов признался, что чувствует себя в соответствии с возрастом, а не на 40 или 50 лет. Певец добавил, что со здоровьем у него также «не все сладко», но, по признанию артиста, ему приходится жить со своими проблемами.

В августе Антонов рассказал, что хотел бы выступить с американской рок-группой Eagles. Исполнитель также добавил, что не выбирал бы для дуэта молодых артистов.

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