Врач предупредила о риске отравления из-за арбуза

Нитраты, а также бактерии, которые попадают внутрь арбуза при разрезании грязной кожуры, могут вызвать отравление. Об этом РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Нитраты действительно могут накапливаться в мякоти, особенно если плоды выращивали с избытком удобрений. В теле человека нитраты из арбузов преобразуются в нитриты — соединения, нарушающие способность гемоглобина связывать и транспортировать кислород. Этот процесс особенно опасен для маленьких детей и людей с пониженным уровнем гемоглобина (анемией)», — отметила эксперт.

Однако, по ее словам, в этом случае для серьезного отравления нужно съесть большое количество арбуза. При этом бактерии (кишечная палочка, сальмонелла или листерии) становятся причиной плохого самочувствия гораздо чаще, предупредила Демьяновская. Она отметила, что грязная кожура может вызвать рвоту, диарею и повышение температуры тела, поэтому важно хорошо мыть плод перед употреблением.

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач рассказала «Газете.Ru», что все фрукты обязательно мыть, так как они хранятся в таких условиях, что на их кожуре оседает пыль, могут находиться яйца паразитов и микроорганизмы, и все это можно занести внутрь с ножом. Арбузы, как и фрукты и овощи, могут содержать нитраты и пестициды, если их выращивали с нарушением агротехники, добавила она.

Ранее врач назвала критерии, которые помогут выбрать сладкий арбуз.