Россиянам объяснили, как определить, что арбуз напичкан химией

Все фрукты обязательно мыть, так как они хранятся в таких условиях, что на их кожуре оседает пыль, могут находиться яйца паразитов и микроорганизмы, и все это можно занести внутрь с ножом. Арбузы, как и фрукты и овощи, могут содержать нитраты и пестициды, если их выращивали с нарушением агротехники, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач.

«Есть несколько признаков, которые помогут выбрать безопасный плод. К подозрительным внешним признакам относятся: слишком глянцевая кожура – может указывать на обработку химикатами для долгого хранения; желтоватые или белые прожилки внутри мякоти – признак высокого содержания нитратов. Также к подозрительным признакам относится неравномерная окраска мякоти (светлые и темные пятна) – возможен избыток удобрений», — объяснила она.

Если арбуз безвкусный, пресный или отдает химическим привкусом, это тревожный сигнал. Мякоть слишком ярко-красная с фиолетовым оттенком – признак нитратов. Арбуз можно проверить в домашних условиях. Например, провести тест с водой. Опустить кусочек мякоти в воду. Если она окрасится в розовый цвет – нитраты есть; если останется прозрачной – арбуз чистый. Если есть возможность, используйте прибор для точного измерения уровня нитратов (норма для арбуза – до 60 мг/кг).

«Лучше покупать арбузы в августе–сентябре, когда они созревают естественным путем. Избегайте стихийных рынков возле дорог (арбузы впитывают тяжелые металлы). Выбирайте арбузы целые, без трещин и вмятин, с сухим хвостиком (признак спелости). Если есть сомнения – лучше проверить мякоть или купить в проверенном месте», — резюмировала она.

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