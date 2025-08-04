На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром 4 августа
true
true
true
close
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что в 08:54 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и Днепропетровской области. Спустя две минуты воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

3 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что точки координации и связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшиеся в столице страны и Киевской области, подверглись ударам.

В ночь на 3 августа украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в столице страны произошло несколько взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в тот момент на территории Киевской области действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские бойцы нанесли удары по аэродромам и скоплению техники в Полтавской и Сумской областях.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами