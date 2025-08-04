На Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что в 08:54 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и Днепропетровской области. Спустя две минуты воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

3 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что точки координации и связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшиеся в столице страны и Киевской области, подверглись ударам.

В ночь на 3 августа украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в столице страны произошло несколько взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в тот момент на территории Киевской области действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские бойцы нанесли удары по аэродромам и скоплению техники в Полтавской и Сумской областях.