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Мужчина ранил подростка шампуром в Ставропольском крае

В Ставропольском крае 16-летний подросток получил удар шампуром в лицо
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Ставропольском крае подросток получил удар шампуром в гостях у знакомых. Об этом сообщает краевое УМВД.

Недавно в полицию обратилась жительница поселка Комсомолец. Она объяснила, что ее 16-летний сын пострадал от рук взрослого. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, выяснилось, что нападавший и потерпевший находились в гостях у общих знакомых.

В какой-то момент юноша и 33-летний мужчина из поселка Фазанного повздорили. В ходе конфликта злоумышленник схватил металлический шампур и нанес им один удар. Несовершеннолетний получил ушиб, ссадины и резаную рану лица. Экспертиза показала, что здоровью пострадавшего был причинен легкий вред.

Подозреваемого доставили на допрос, где он во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

До этого ревнивец из Башкирии обвинил жену в измене и ударил ее шампуром в грудь. Когда женщина упала, супруг сказал их дочери о произошедшем и скрылся с места. Женщине оказали всю необходимую помощь, ей удалось выжить. Спустя какое-то время мужчина сам пришел в полицию и признался в содеянном. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье мужчина заколол приятеля шампуром.

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