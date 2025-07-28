В Петербурге мигранты и пытавшийся примирить их мужчина устроили конфликт со стрельбой

В Петербурге во время конфликта мигрантов произошла стрельба

Иностранцы попали в полицию после стрельбы во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в кафе на Южном шоссе. По предварительной информации, 22-летние молодые люди выпивали, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Разнять молодых людей попытался 33-летний мужчина.

«Не преуспев, он выстрелил в воздух из своего травматического пистолета», – сообщается в публикации.

Прибывшие на место полицейские задержали всех троих. Отмечается, что у россиянина был травматический пистолет Grand Power. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве.

До этого в Петербурге на встрече бывших возлюбленных произошла стрельба. По данным СМИ, 15-летний молодой человек и его 14-летняя экс-возлюбленная хотели что-то обсудить, поэтому встретились снова.

Во время словесного конфликта юноша показал пистолет и после того, как распылил перцовый баллончик, выстрелил ей вслед.

Ранее нижегородец с голой грудью и пистолетом напал на водителя, и это попало на видео.