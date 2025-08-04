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Экс-глава МИД Австрии оценила реакцию россиян на камчатское землетрясение

Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время землетрясения на Камчатке
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Максим Блинов/РИА Новости

Директор Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила организованность россиян при ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Соответствующее заявление размещено в ее Telegram-канале.

«Впечатляют люди, поддерживающие страну при любых обстоятельствах — будь то землетрясение магнитудой 8.7 или 18 тысяч санкций. Выражаю уважение известным и неизвестным героям», — написала Кнайсль.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Его очаг залегал на глубине 32 км, а эпицентр располагался в 161 км от Петропавловска-Камчатского. Данное землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. При этом специалисты предупредили, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще как минимум месяц.

3 августа Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в регионе зафиксировали афтершок магнитудой 6,8. Интенсивность подземных толчков в Петропавловске-Камчатском, по предварительной информации, составила четыре балла.

Ранее извержение вулкана на Камчатке, спавшего 562 года, показали из космоса.

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