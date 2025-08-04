Экс-глава МИД Австрии оценила реакцию россиян на камчатское землетрясение

Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время землетрясения на Камчатке

Директор Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила организованность россиян при ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Соответствующее заявление размещено в ее Telegram-канале.

«Впечатляют люди, поддерживающие страну при любых обстоятельствах — будь то землетрясение магнитудой 8.7 или 18 тысяч санкций. Выражаю уважение известным и неизвестным героям», — написала Кнайсль.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Его очаг залегал на глубине 32 км, а эпицентр располагался в 161 км от Петропавловска-Камчатского. Данное землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. При этом специалисты предупредили, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще как минимум месяц.

3 августа Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в регионе зафиксировали афтершок магнитудой 6,8. Интенсивность подземных толчков в Петропавловске-Камчатском, по предварительной информации, составила четыре балла.

Ранее извержение вулкана на Камчатке, спавшего 562 года, показали из космоса.