Извержение вулкана на Камчатке, спавшего 562 года, показали из космоса

«Роскосмос» показал извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке из космоса

«Роскосмос» опубликовал снимок с извержением вулкана на Камчатке, сделанный из космоса. Фото появилось в Telegram-канале госкорпорации.

«Спутники «Роскосмоса» зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова», — говорится в описании к снимку.

Уточняется, что на кадре, опубликованном в сети, можно увидеть пепловый шлейф. По данным специалистов, высота пеплового выброса достигает пять-шесть километров над уровнем моря. Снимок сделан спутником «Арктика-М».

Также в госкорпорации со ссылкой на сообщение ГУ МЧС России по Камчатскому краю отметили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.

3 августа на Камчатке началось извержение вулкана Крашенинникова, который спал, ориентировочно, 562 года. Вулкан выбросил пепел на высоту пять-шесть километров над уровнем моря. В результате отложения пепла покрыли часть Кроноцкого природного парка. При этом пепловый шлейф продолжает движение на 75 километров к востоку от вулкана.

Ранее ученые заявили об опасности вулканов Ключевская сопка и Безымянный на Камчатке.