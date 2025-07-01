Итальянский певец Пупо назвал условие переезда в Россию

Певец Пупо заявил, что мог бы переехать в Россию из Италии

Итальянский исполнитель Пупо (настоящее имя Энцо Гинацци) назвал условие переезда в Россию. Его цитирует ТАСС.

По словам артиста, он никогда не переставал выступать в России и не боится никаких угроз.

«Россия мне дала очень много, возможно, в какой-то момент даже больше, чем Италия, поэтому я никогда не подчинюсь никаким эмбарго, запретам, отмене культуры. Если бы вдруг приняли закон, что итальянцам больше нельзя ездить в Россию, перееду в Россию», — пообещал он.

Пупо подчеркнул, что если встал бы выбор, он выбрал бы Россию.

69-летний Пупо 4 октября проведет концертное шоу на LiveArena в Москве. Артист не раз пел песни по-русски: «Есть только миг», «Подмосковные вечера», «Катюша», и не исключает, что еще может спеть композицию о России, если ему предоставят хорошие стихи.

В конце июня другой итальянский певец Аль Бано высказался о возвращении в Россию.

Ранее мексиканский пианист и композитор Эктор Инфансон признался, что надеется на скорое изменение ситуации с «отменой» российской культуры.