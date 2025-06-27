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В посольстве в Норвегии рассказали о желающих переехать в Россию

Корчунов: в посольство в Норвегии ежемесячно обращаются желающие переехать в РФ
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Посольство России в Норвегии

Посольство России в Норвегии каждый месяц получает несколько обращений от иностранных граждан, которые хотят переехать в РФ. Об этом заявил российский посол в Осло Николай Корчунов в беседе с РИА Новости.

«Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию», — рассказал посол.

Он уточнил, что заявки поступают не только от граждан Норвегии, но и других стран. По его словам, в основном это молодые люди, связывающие свою будущее с Россией и разделяющие ее традиционные ценности.

Он рассказал, что в посольство поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в РФ и подготовился к этому шагу.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, которые разделяют традиционные ценности РФ.

Согласно этому документу, на помощь могут рассчитывать иностранные граждане и лица без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее сообщалось, что американцы Хейры переехали из Техаса в РФ и лишились всех сбережений.

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