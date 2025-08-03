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МАГАТЭ обсудит с Ираном приостановку сотрудничества

Al Mayadeen: делегация МАГАТЭ посетит Тегеран на следующей неделе
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Lisa Leutner/AP

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Тегеран на следующей неделе. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в делегацию не войдут инспекторы, поскольку переговоры будут сосредоточены на политической стороне вопроса. Стороны будут обсуждать механизмы реализации принятого парламентом Ирана закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что в августе планируются переговоры с Международным агентством по атомной энергии о новых способах взаимодействия после приостановки сотрудничества по инициативе Тегерана. По словам Арагчи, несмотря на принятие такого решения, Иран продолжает неукоснительно выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях с агентством.

26 июня спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил об официальной публикации закона о приостановке сотрудничества Исламской Республики Иран с МАГАТЭ. Он отметил, что продолжение сотрудничества с агентством невозможно до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.

Ранее сообщалось, что США и Иран могут провести переговоры по атому в Норвегии.

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