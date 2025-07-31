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Глава МИД Ирана заявил о контактах со спецпосланником Трампа

FT: глава МИД Ирана Арагчи контактировал с Уиткоффом во время и после ударов США
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Asad/Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи поддерживал контакт со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом как во время обострения конфликта с Израилем и ударов США по исламской республике, так и после них. Об этом он сообщил газете Financial Times.

Сообщается, что Аракчи призывал американского посла к принятию взаимовыгодного решения, чтобы разрешить многолетнее противостояние из-за иранской ядерной программы.

«Путь к переговорам узок, но он не невозможен. Мне нужно убедить свое руководство, что если мы пойдем на переговоры, другая сторона будет настроена на взаимовыгодное соглашение», — сказал он.

По словам министра, Уиткофф был согласен и предлагал возобновить переговоры. Тем не менее, по словам Арагчи, агрессивные действия США в Иране усугубили недоверие к Вашингтону.

Глава иранского МИД также добавил, что в следующем месяце планируются переговоры с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о новых способах взаимодействия после приостановки сотрудничества по инициативе Тегерана. По словам Арагчи, несмотря на принятие такого решения, Иран продолжает неукоснительно выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях с агентством.

Ранее сообщалось, что США и Иран могут провести переговоры по атому в Норвегии.

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